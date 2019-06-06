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    ردا على ترامب.. الرئيس المكسيكي يعلن إجراءً لحماية كرامة بلاده

    06:44 م الخميس 06 يونيو 2019
    ردا على ترامب.. الرئيس المكسيكي يعلن إجراءً لحماية كرامة بلاده

    الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مدينة مكسيكو سيتي اليوم الخميس، أنه بصدد اتخاذ اجراء للدفاع عن "كرامة المكسيك" و"صداقتها" مع الولايات المتحدة بعد غد السبت في مدينة تيخوانا الحدودية.

    وقال أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي إنه يدعو حكام الولايات والمشرعين والقضاة والعمال والفلاحين وكبار رجال المجتمع والدين والأعمال إلى "عمل من أعمال الوحدة".

    وأضاف أوبرادور إنه في ذلك اليوم ، سيتخذ موقفًا من سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة ، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة ميلينيو.

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والمكسيكيين بشأن الهجرة تحرز تقدما، لكنه ليس بالقدر الكافي ، فيما يعتزم فرض رسوم جمركية على الجار الجنوبي الأسبوع المقبل إذا لم يتم فعل المزيد للحد من تدفقات الهجرة.

    أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكي دونالد ترامب

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