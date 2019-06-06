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    الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا فض الاعتصام إلى 61 قتيلا

    06:28 م الخميس 06 يونيو 2019
    الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا فض الاعتصام إلى 61 قتيلا

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة ضحايا فض الاعتصام في محيط القيادة العامة بالسودان، إلى 61 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    وكانت وزارة الصحة السودانية نفت في بيان صباح الخميس، التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن قتلت نحو مئة متظاهر خلال فض اعتصام الخرطوم يوم الاثنين الماضي، حيث قالت للصحفيين أن 61 شخصا لقوا حتفهم.

    وكانت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة غير رسمية) قالت، صباح اليوم، أن حصيلة الفض وصلت إلى 108 قتلى من بينهم 40 شخصا جرى انتشال جثثهم من نهر النيل.

    وزارة الصحة السودانية السودان اعتصام الخرطوم

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