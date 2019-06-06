ترامب وماكرون: نشترك في أهدافنا بشأن إيران

كولفيل سور مير /فرنسا - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يعتقد أن إيران تريد الدخول في مفاوضات وأنه سيكون مستعدًا لمثل هذه المحادثات ، فيما أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن باريس وواشنطن تتشاطران نفس الأهداف بشأن طهران.

وأكد كل من ماكرون وترامب على أنهما لا يريدان أن تحصل إيران على أسلحة نووية. وقال ماكرون إن الجانبين يريدان أيضًا تخفيض برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ، و"احتواء" نشاط طهران الإقليمي في الشرق الأوسط ، وتحقيق السلام في المنطقة.

وحاول الزعيمان تجنب خلافهما من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب من جانب واحد العام الماضي ، على الرغم من جهود أوروبا لإنقاذ الاتفاق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا إن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

وقال ماكرون إن النقاشات بين البلدين تدور حول "الجوانب الفنية" فقط ، مشددا على ضرورة فتح مفاوضات مع طهران.

وقال ترامب "لا أعتقد أن لدينا خلافات بشأن إيران" ، في إشارة إلى ماكرون قبل أن يقول عن إيران: "إنهم يفشلون كأمة. ولا أريدهم أن يفشلوا كأمة.. إنني مدرك أنهم يريدون التحدث وإذا كانوا يريدون التحدث فهذا أمر جيد وسنتحدث ".

تصريحات الزعيمين جاءت على هامش اجتماعهما وقيامهما بتكريم قدامى المحاربين من الأمريكيين وتأبين قتلى الحرب بمناسبة ذكرى إنزال نورماندي عند مقبرة الجنود الأمريكيين في نورماندى.