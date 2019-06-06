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    بوتين لم يتفاجأ لعدم دعوته إلى الذكرى السنوية ليوم الإنزال في فرنسا

    06:08 م الخميس 06 يونيو 2019
    بوتين لم يتفاجأ لعدم دعوته إلى الذكرى السنوية ليوم الإنزال في فرنسا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    سانت بطرسبرج - (د ب أ):

    لم يتفاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم دعوته إلى مراسم الذكرى السنوية ليوم الإنزال في فرنسا.

    وعلق بوتين على عدم دعوته إلى المراسم التي أقيمت في نورماندي: "ليس لها معنى". وتقام المراسم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهجوم قوات الحلفاء على الجبهة الغربية في الحرب العالمية الثانية.

    وقال بوتين في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية: "نحن أيضا لا ندعو الجميع في كل الفعاليات".

    وفي حين أن الاتحاد السوفيتي لم يشارك في عمليات إنزال نورماندي، فإنه لعب دورا محوريا في انتصار قوات الحلفاء في الجبهة الشرقية. ولايزال النصر مصدر فخر وطني مهم في روسيا.

    روسيا انزال النورماندي فلاديمير بوتين

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