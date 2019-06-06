الدعوات في علب مذهبة.. الإمارات تحتفل بزواج أبناء حاكم دبي الثلاثة

كتبت – إيمان محمود:

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، مساء أمس الأربعاء، بعقد قران 3 من أبنائه، بينهم ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد.

وأشعلت صورة نشرتها الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لإخوتها الثلاثة على إنستجرام، مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram A post shared by Latifa M R Al Maktoum (@latifamrm1) on May 15, 2019 at 4:35pm PDT

وظهر في الصورة العرسان الثلاثة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وعلقت الشيخة لطيفة على الصورة قائلة: "فرحة وطن"، والذي تحول لهاشتاج رائج على موقع تويتر، إضافة لعنوان رئيسي للتغطية الإعلامية للحدث في عدة صحف بينها البيان الإماراتية التي تصدر من دبي.

جانب من مشاركة الفرق الشعبية المحلية بعروضها التراثية بمناسبة #أفراح_آل_مكتوم #فرحة_وطن pic.twitter.com/PXamjcdPxp — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 6, 2019

كان محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في وقت سابق عقد قران أنجاله، من خلال قصيدة حملت عنوان "ليل الإمارات أفراح وألحان" تضمنت باقة أبوية من النصائح والوصايا، في الحياة والقيادة، وجهها إلى أنجاله بمناسبة بدئهم مرحلة جديدة في حياتهم، وتكوين أسرهم الخاصة.

وقال الشيخ بن راشد في قصيدته " ليلُ الإماراتِ أفراحٌ وألحانُ، وفي سماها منَ الأنوارِ ألوانُ.. بَدَتْ بحُلَّتها الخضراءِ فاتنةً وقَدْ تَفتَّحَ بالنوَّارِ بُستانُ.. والرِّيحُ سَجْسَجُ والبيداءُ قافيَةٌ، ربوعها بجميلِ الوَردِ تزدانُ.. وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ احتَفَلَتْ، بأحمدٍ ثُمَّ مكتومٌ وحمدانُ".

وأرسل ديوان حاكم دبي دعوات إلى حكام الإمارات السبع وأبرز الشخصيات الإماراتية والعربية لحضور الحفل، عبارة عن علبة مذهبة تتضمن نقشا بخط مزخرف لأسماء أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة، تتضمن إناء به حلوى عمانية مرفقة ببطاقة الدعوة.

وتولى محمد بن راشد آل مكتوم، حكم إمارة دبي، في 4 يناير من العام 2006، بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد، كما انتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وهو أرفع سُلطة دستورية في الإمارات، ليتولى منصب نائب رئيس الدولة الإماراتية.

وفي 9 سبتمبر عام 2006، أصدر محمد بن راشد مرسوماً أميرياً بتعيين نجله الثاني حمدان، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبعد عامين، أصدر مرسوماً جديدًا، ليصبح حمدان بموجبه ولي عهد دبي.

حمدان أو كما يُطلق عليه "الشيخ فزاع"، يبلغ من العُمر 37 عامًا، وهو يحب الشعر كأبيه، ومعروف بعشقه للرياضة، خاصةً ركوب الخيل، إذ حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008.

أما أخوه مكتوم بن محمد بن راشد، عُيّن نائبًا لوالده حاكم دبي، في عام 2005، ذلك قبل أن يتخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي.

كما عُيّن مكتوم نائباً أول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ويتولى رئاسة سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ورئاسة مجلس دبي القضائي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام.

ويشرف مكتوم على سلطة المجمعات الإبداعية في الإمارات، والتي أسهمت في مشاريع هامة، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وقرية المعرفة.

أما الأخ الثالث في عُرس اليوم، أحمد بن محمد بن راشد، وهو معروف كراعٍ للمعرفة، وورث عن أبيه أيضًا حبّه للشعر وكتابته له.

ويتولى أحمد آل مكتوم منصب رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهذه المؤسسة تتحدث بدورها عن رؤيته في هذا المجال، وتعطي صورة وافية عن اهتماماته وجهوده.