  • عاجل:فيفا بعد القبض على رئيس كاف: لا مكان للمخالفين في كرة القدم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    بوتين: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

    04:22 م الخميس 06 يونيو 2019
    بوتين: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو- أ ش أ

    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي نية لدى موسكو في نشر قوات عسكرية أو إنشاء قواعد عسكرية في فنزويلا.

    وقال بوتين - في تصريحات أدلى بها للصحفيين ونقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن تواجد الخبراء العسكريين الروس في فنزويلا هو من أجل تقديم أعمال الخدمة والصيانة للأسلحة الروسية لدى كاراكاس فقط.

    وأضافت الشبكة أن تصريحات بوتين جاءت ردا على سؤاله حول التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والتي تفيد بأن موسكو أخبرت واشنطن أنها سحبت أفرادها العسكريين من فنزويلا.

    من ناحية أخرى، قال بوتين إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا أضرت المدنيين، كما حذر واشنطن من استخدام القوة في التعامل مع الأزمة.

    هذا المحتوى من

    فلاديمير بوتين فنزويلا موسكو

    الخبر التالى:

    الدعوات في علب مذهبة.. الإمارات تحتفل بزواج أبناء حاكم دبي الثلاثة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان