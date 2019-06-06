بوتين: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

موسكو- أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي نية لدى موسكو في نشر قوات عسكرية أو إنشاء قواعد عسكرية في فنزويلا.

وقال بوتين - في تصريحات أدلى بها للصحفيين ونقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن تواجد الخبراء العسكريين الروس في فنزويلا هو من أجل تقديم أعمال الخدمة والصيانة للأسلحة الروسية لدى كاراكاس فقط.

وأضافت الشبكة أن تصريحات بوتين جاءت ردا على سؤاله حول التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والتي تفيد بأن موسكو أخبرت واشنطن أنها سحبت أفرادها العسكريين من فنزويلا.

من ناحية أخرى، قال بوتين إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا أضرت المدنيين، كما حذر واشنطن من استخدام القوة في التعامل مع الأزمة.