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    إسرائيل تقلّص منطقة الصيد البحري قبالة غزة

    04:12 م الخميس 06 يونيو 2019
    إسرائيل تقلّص منطقة الصيد البحري قبالة غزة

    البحرية الاسرائلية- أرشيفية

    (أ ف ب):

    قلّصت إسرائيل مسافة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وفق ما قالت لفرانس برس الخميس مسؤولة إسرائيلية، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.

    ومن جانبها أشارت متحدثة باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى القيام يوم الثلاثاء بإطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت بها بالونات حارقة، مصدرها غزة.

    وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مشدداً على القطاع الذي تسيطر حركة حماس منذ 2007.

    ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كردٍ على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أنّ نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً.

    وتتبدل حدود الصيد البحري بحسب منسوب التوتر. وفي الأعوام الأخيرة جرى تقليصها إلى ثلاثة أميال.

    وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلا المتوافق عليها في اتفاق أوسلو في التسعينيات.

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    الصيد البحري غزة البحرية الاسرائلية إسرائيل فلسطين

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