الرئاسي الليبي يعلن مدينة "غات" منطقة منكوبة

طرابلس - (د ب أ):

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، أن مدينة "غات" التي اجتاحتها فيضانات وسيول خلال اليومين الماضيين تعد منطقة "منكوبة" .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم أن ذلك جاء في تعميم رسمي وجهته الرئاسة إلى وزارات الحكم المحلي والداخلية و الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية ووالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وذلك بسبب ماتعرضت له المدينة خلال اليومين الماضيين من فيضانات وسيول اجتاحت المدينة جراء الأمطار الغزيرة وادت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وشلت الحياة في المدينة وعطلت جميع مرافقها.

ودعا المجلس الرئاسي، في تعميمه، الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة ، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم وعلى نحو عاجل واستثنائي وموافاته بتقارير يومية بالخصوص.

على الصعيد نفسه، أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الليبية "الطاهر عبد العزيز سليمان" أنه جرى إرسال قافلة طبية محمّلة بمساعدات طبية تضم 18 طبيبًا وأخصائيًا ومسعفاً وفنيي مكافحة عدوى وعناصر تمريض وسائقين وثلاث سيارات إسعاف إلى مدينة غات، لمساعدة الأهالي.

كما أعلن المكتب الاعلامى بمستشفى غات العام أن فريق من المركز الطب الميداني والدعم التابع لوزارة الصحة وصل إلى غات جوا مع شحنة ادوية ومساعدات طبية مقدمة لمستشفى غات العام.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا) أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات جنوب غربي البلاد منذ يوم الإثنين الماضي إلى أربع حالات وفاة، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى نزوح نحو 2500 شخص.

وتشهد مدينة غات منذ يوم الاثنين الماضي هطول أمطار غزيرة وسيول متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة.