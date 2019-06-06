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    تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي حتى تسليم السلطة

    01:59 م الخميس 06 يونيو 2019
    تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي حتى تسليم السلطة

    الاتحاد الأفريقي

    القاهرة - (مصراوي):

    قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين.

    وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي التأم في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

    وبينما جددت الولايات المتحدة إدانة تلك الهجمات على المدنيين، دعت روسيا إلى الحوار سبيلا لإيجاد حل في السودان.

    يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي عن السودان جدد إدانته للانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقا مع أي تغييرات غير دستورية.

    من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيجاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان الذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء.

    السودان عزل البشير عضوية الاتحاد الافريقي المجلس الانتقالي السوداني

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