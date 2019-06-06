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    الكرملين: التحضير جار لزيارة بوتين للفاتيكان ولقاء البابا فرانسيس

    01:54 م الخميس 06 يونيو 2019
    الكرملين: التحضير جار لزيارة بوتين للفاتيكان ولقاء البابا فرانسيس

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - أ ش أ

    أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه يجرى التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الفاتيكان ولقاء البابا فرانسيس.

    وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس -: " يجري التحضير بالفعل لهذه الزيارة وللقاء الرئيس بوتين مع البابا فرانسيس".. مضيفا "سنتحدث لاحقا عن تفاصيل هذه الزيارة".

    وامتنع بيسكوف عن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي سيدعو بابا الفاتيكان لزيارة روسيا، قائلا :" إنه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان بوتين سيدعو البابا لزيارة روسيا أم لا".. وفي نفس الوقت، لم يحدد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية موعد هذه الزيارة.

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    البابا فرانسيس بوتين دميتري بيسكوف روسيا

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