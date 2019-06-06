تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عدم الانجرار لدعوات حمل السلاح

الخرطوم - (د ب أ):

دعا "تجمع المهنيين السودانيين" اليوم الخميس المحتجين إلى الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار وراء دعوات العنف وحمل السلاح.

وقال "تجمع المهنيين"، وهو أحد القوى الرئيسية المشكلة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة: "تلتزم ثورتنا بالسلمية، يجب تجنب الاحتكاك مع قوات الجنجويد وعدم الإستجابة لدعوات الجر إلى العنف وحمل السلاح".

وأضاف "تجمع المهنيين"، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي توتير" اليوم: "نعمل بكافة الأشكال على توثيق كل جرائم مليشيات النظام وجنجويده بصورة لا تهدد سلامتنا".

وأشار إلى أن "مليشيا الجنجويد تقوم بترك الأسلحة في الأحياء لجر الناس للعنف، الرجاء عدم أخذها وإبلاغ الشرطة فوراً لاستلامها وعدم الإنجرار للعنف".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة السودانية، صباح اليوم أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة في الخرطوم، لم يتجاوز 46 شخصا، في الوقت الذي قالت فيه لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة غير رسمية) أن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم فجر يوم الاثنين الماضي بلغ 108 قتلى وعدد الجرحى 500 شخص.