ماكرون لترامب: أمريكا أعظم "عندما تقاتل من أجل حرية الآخرين"

كولفيل سور مير (فرنسا) - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت في جبانة نورماندي الأمريكية في نورماندي بفرنسا إن الولايات المتحدة تكون أعظم "عندما تقاتل من أجل حرية الآخرين".

وفي معرض الإشادة بـ"الشجاعة الاستثنائية" للجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في يوم الإنزال، قال ماكرون إنه "لم يكن معهم بوصلة ولكن السبب الذي عرفوه كان أهم من أي شيء آخر؛ إنها الحرية والديمقراطية".

وأضاف ماكرون: "لن نتوقف أبدا عن العمل من أجل تحالف الشعوب الحرة"، مستشهدا بتشكل الكيانات الدولية بعد الحرب مثل الأمم المتحدة وفيما بعد الاتحاد الأوروبي.

أومأ ترامب وابتسم بعد الخطاب وتعانق الرئيسان.