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    رئيس الوزراء الدنماركي يسلم استقالته

    12:35 م الخميس 06 يونيو 2019
    رئيس الوزراء الدنماركي يسلم استقالته

    رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن

    كوبنهاجن - (د ب أ):

    سلم رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، استقالته، بعد إجراء الانتخابات التي شهدت خسارة كتلته الحاكمة التي تنتمي لتيار يمين الوسط، أمام المعارضة ذات الميول اليسارية.

    وسيظل راسموسن رئيسا للحكومة المؤقتة.

    وبعد اجتماعه مع الملكة مارجريت، وولي العهد فريدريك، لإبلاغهما بقراره، قال راسموسن للصحفيين إنه "ليس لديه أدنى فكرة" عن التوقيت الذي يمكن أن تتولى فيه حكومة جديدة السلطة.

    وسوف تلتقي الملكة مع الأحزاب لتعلن عمن يجب أن يحاول تشكيل حكومة.

    لارس لوكه راسموسن الدنمارك مارجريت فريدريك

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