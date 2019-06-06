موسكو: لم نتلق دعوة لحضور المنتدى الاقتصادي في البحرين
موسكو - أ ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده لم تتلق دعوة لحضور المنتدى الاقتصادي في البحرين، مشيرا إلى أن موسكو "تعتبر هذه الفعالية حدثا مشكوكا فيه".
وقال بوجدانوف - في تصريح اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك)- "لم نتلق أي دعوات حتى الآن، والفكرة نفسها تبدو مشكوك فيها للغاية بالنسبة لنا".
وشدد بوجدانوف على أن بلاده تسترشد في هذا الأمر بنهج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
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