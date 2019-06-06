  • عاجل:بينها علاج للسرطان.. الصحة تُحذر من 6 أدوية بالأسواق (مستندات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان للمرة الثالثة

    11:59 ص الخميس 06 يونيو 2019
    البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان للمرة الثالثة

    البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان

    روما - (د ب أ):

    أكد المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيسوتي اليوم الخميس أن البابا فرنسيس سوف يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفاتيكان يوم 4 يوليو.

    وسوف يكون اللقاء هو الثالث بينهما بعد أن بعد أن التقى البابا أرجنتيني الأصل مع بوتين في عامي 2013 و2015.

    وكان الاجتماع السابق في عام 2015 يمثل تحديا بشكل خاص لأنه جاء في أوج الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكان البابا قد أثار القضية بشكل متكرر مع بوتين داعيا إلى السلام في المنطقة، على الرغم من أن الإعلام الروسي لا يزال يصور الزيارة على أنها نجاح دبلوماسي وسط المواجهة مع الغرب.

    وتشمل القضايا التي ناقشها البابا فرنسيس وبوتين في الماضي الحرب في سورية، واضطهاد المسيحيين في روسيا، وكذلك العلاقات بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.

    الأب فرنسيس فلاديمير بوتين الفاتيكان

    الخبر التالى:

    موسكو: لم نتلق دعوة لحضور المنتدى الاقتصادي في البحرين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان