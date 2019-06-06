البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان للمرة الثالثة

روما - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيسوتي اليوم الخميس أن البابا فرنسيس سوف يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفاتيكان يوم 4 يوليو.

وسوف يكون اللقاء هو الثالث بينهما بعد أن بعد أن التقى البابا أرجنتيني الأصل مع بوتين في عامي 2013 و2015.

وكان الاجتماع السابق في عام 2015 يمثل تحديا بشكل خاص لأنه جاء في أوج الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكان البابا قد أثار القضية بشكل متكرر مع بوتين داعيا إلى السلام في المنطقة، على الرغم من أن الإعلام الروسي لا يزال يصور الزيارة على أنها نجاح دبلوماسي وسط المواجهة مع الغرب.

وتشمل القضايا التي ناقشها البابا فرنسيس وبوتين في الماضي الحرب في سورية، واضطهاد المسيحيين في روسيا، وكذلك العلاقات بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.