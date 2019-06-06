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    وزارة الصحة السودانية: عدد القتلى في فض الاعتصام لم يتجاوز 46

    11:14 ص الخميس 06 يونيو 2019
    وزارة الصحة السودانية: عدد القتلى في فض الاعتصام لم يتجاوز 46

    فض اعتصام السودان

    (أ ف ب):

    أعلنت وزارة الصحة السودانية الخميس أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام القيادة العام للقوات المسلحة بالخرطوم الاثنين لم يتجاوز 46، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

    وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر، أعلنت الأربعاء أن العدد بلغ 108 قتلى.

    وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) "نفى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة، في تعميم صحفي ما أوردته بعض وسائل الاعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة قد بلغ مائة شخص، مؤكدا أن العدد لم يتجاوز ال46".

    وأقدمت القوات السودانية، لا سيما وكالة الدعم السريع، الاثنين اعتصام آلالف من السودانيين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة والذي كان قائما منذ السادس من أبريل الماضي.

    واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام.

    وبدأ الاعتصام للمطالبة بتنحي الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل. لكن الاحتجاج تواصل مع تولّي مجلس عسكري السلطة، للمطالبة بنقل السلطة الى المدنيين.

    هذا المحتوى من

    AFP
    اعتصام السودان فض الاعتصام الخرطوم الصحة السودانية
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