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    الفرنسية: الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الأساسيين من السودان

    10:26 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    الفرنسية: الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الأساسيين من السودان

    الأمم المتحدة

    مصراوي – وكالات:

    أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، إجلاء موظفيها غير الأساسيين في السودان بشكل مؤقت، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

    يأتي ذلك في ظل تطور الأحداث في السودان بعد فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم يوم الإثنين، وتوقف المفاوضات السياسية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوات الحرية والتغيير المعارضة.

    ودعت المعارضة إلى عصيان مدني شامل في البلاد ردًا على فض الاعتصام بالقوة، وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى وصول أعداد قتلى عملية الفض إلى حوالي 100 شخص.

    الأمم المتحدة السودان اعتصام الخرطوم المجلس العسكري الانتقالي

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