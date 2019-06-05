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    "أطباء السودان": مئة قتيل في فض اعتصام الخرطوم بعد انتشال 40 جثة من النيل

    09:57 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    "أطباء السودان": مئة قتيل في فض اعتصام الخرطوم بعد انتشال 40 جثة من النيل

    فض اعتصام الخرطوم

    الخرطوم - (د ب أ)

    أعلنت لجنة طبية سودانية اليوم الأربعاء أنه تم انتشال أربعين جثة من نهر النيل، مما يرفع عدد القتلى في حملة فض اعتصام الخرطوم على يد قوات الأمن إلى حوالي 100 قتيل.

    وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان على موقع فيسبوك "تم نقل الجثث بسيارات تابعة لميليشيات الجنجويد إلى جهة مجهولة."

    كانت اللجنة ذكرت صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا فض اعتصام الخرطوم فجر أمس الأول الاثنين بلغت 60 قتيلا .

    ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تأكيد ارقام القتلى من مصدر مستقل.

    فض اعتصام الخرطوم جثة نهر النيل أطباء السودان

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