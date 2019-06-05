نتنياهو يُعيّن أول وزير مثلي الجنس في إسرائيل

القاهرة – مصراوي:

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين أمير أوحانا وزيرًا للعدل في دولة الاحتلال، ليكون بذلك أول تعيين لوزير مثلي الجنس في إسرائيل.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، الأربعاء، إن الخطوة تأتي قبل مسيرة كبيرة للمثليين في القدس غدًا الخميس.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن تعيين أوحانا جاء لمؤهلاته كمحام على دراية كبيرة بالنظام القضائي، بجانب درجاته العلمية وعمله بمكتب الادعاء العام في تل أبيب.

وأضاف البيان أن أوحانا ظهر أمام محاكم كثيرة في إسرائيل ودعم بشكل كبير قانون الدولة القومية في الكنيست.

وأثار قانون القومية جدلا كبيرًا لاعتباره عنصريًا يعتبر دولة الاحتلال لليهود فقط، ما يجعل المواطنين الآخرين أشبه بمواطنين درجة ثانية، بجانب إلغاء اللغة العربية واعتبار العبرية فقط لغة رسمية للدولة.

كما كتب يوناتان يوريتش المتحدث باسم بنيامين نتنياهو على حسابه بموقع تويتر إنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تعيين "أحد أفراد مجتمع المثليين (LGBT) بمنصب بارز بالحكومة".

وشكر أوحانا في تغريدة على موقع تويتر نتنياهو على اختياره في هذا المنصب.

وأقال نتنياهو الأحد وزيرة العدل آيليت شاكيد قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، وهي المرة الثانية التي ستتوجه فيها إسرائيل إلى صناديق الاقتراع هذا العام.

ومن المقرر أن يعيّن نتنياهو المزيد وزراء جدد من حزب الليكود الأسبوع المقبل بالحكومة، لكنه أسرع في إعلان وزير العدل لأنه لا يستطيع إدارة المنصب بسبب اتهامه في قضايا فساد.