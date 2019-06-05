بوتين وجين بينج: نسعى لتسوية سلمية في سوريا واستقرار فنزويلا

موسكو - (أ ش أ)

اتفق الرئيسان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينج، على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأكدا تطابق مواقفهما من قضايا مثل سوريا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني بموسكو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "تتزامن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا مع الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ويسرني الإشارة إلى أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق من الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".

وأضاف "أننا نتواصل مع السيد شي جين بينج بشكل مستمر، ودائما ما نتبادل الزيارات ونتحادث على هامش المناسبات الدولية، مركزين على التعاون الروسي الصيني في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها"، مشيرا إلى أن الطرفين الروسي والصينين وقعا اليوم حزمة واسعة من الاتفاقات، على رأسها إعلان مشترك عن تطوير علاقات الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

وشدد بوتين على أن روسيا والصين تدخلان مرحلة جديدة، حيث يحدد الإعلان المشترك مهمات جديدة ومعالم طويلة الأمد، موضحا أن قمته الحالية مع الرئيس الصيني أكدت أن مواقف البلدين متطابقة أو قريبة جدا حول معظم القضايا الدولية الملحة، وأشار إلى أن روسيا والصين ترفضان تدمير نظام الاتفاقات القائم حاليا في مجال السيطرة على الأسلحة ونزعها ومنع انتشارها، مؤكدا تطابق مواقف البلدين بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وتابع "يجري العمل على تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالتسوية في شبه الجزيرة الكورية". وأضاف :" نحن ننطلق من أنه لا بديل للتسوية السلمية والسياسية الدبلوماسية لقضايا المنطقة، بما في ذلك النووية، وسنواصل العمل مع الشركاء الصينيين لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الأمن في آسيا بشكل عام".

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده والصين تعملان على إيجاد تسوية سلمية في سوريا، وتدعوان إلى إرساء الاستقرار في فنزويلا، وتتمسكان بضرورة التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بقضية إيران النووية.