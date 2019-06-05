ترامب يتوجه إلى ايرلندا بعد زيارة رسمية لبريطانيا

لندن - (د ب أ)

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا اليوم الأربعاء بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بالملكة اليزابيث الثانية وأعضاء العائلة الملكية.

وقبيل مغادرة بريطانيا في طريقه إلى ايرلندا للاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار بمطار شانون، كتب ترامب على موقع "تويتر" للتواصل: "لم أكن لأحظى بمعاملة أكثر ودا في المملكة المتحدة من جانب العائلة الملكية والشعب".

وأضاف: "علاقتنا لم تكن أبدا أفضل من الآن وأرى اتفاقا كبيرا للتجارة بيننا في المستقبل".