مقتل 10من عناصر داعش غربي العراق

الأنبار- (د ب أ):

صرح قائد عسكري عراقي كبير، اليوم الاربعاء، بان قوات من الجيش العراقي والحشد العشائري بالتعاون مع طيران الجيش العراقي نفذ عملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أدت إلى مقتل سبعة من عناصر التنظيم شمالي ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الانبار، 118كم غربي بغداد.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة في محافظة الانبار في تصريح صحفي إن قوات من الجيش العراقي والحشد العشائري بالتعاون مع طيران الجيش العراقي نفذ عملية أمنية أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش في وادي جعال قرب بحيرة الثرثار شمالي ناحية البغدادي .

وكان بيان عسكري لقيادة عمليات الجزيرة ذكر في وقت سابق اليوم أن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب حقل للغاز في محافظة الأنبار، 118 كم غربي بغداد.

وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جنوبي حقل عكاس الغازي غربي محافظة الأنبار استهدفت عناصر لداعش، ما أسفر عن " مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر لهم".

وتخوض القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي عمليات استباقية لمطاردة فلول داعش في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار بهدف القضاء على هذا التنظيم .