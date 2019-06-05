مصادر: اعتقال ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان

القاهرة- (مصراوي):

أفادت مصادر سودانية أنه جرى اعتقال ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال في الخرطوم، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

ويعد عرمان أحد أشد المعارضين لحكم الرئيس السابق عمر البشير، ويتولى منصب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال في الخرطوم.

وقد عاد عرمان إلى السودان في مايو الماضي بعد ثماني سنوات من الغياب، على الرغم من حكم الإعدام الصادر بحقه، منذ عام 2014.

ولم يتعرض عرمان للاعتقال أو يواجه أي مشكلات مع السلطات السودانية عند وصوله مطار الخرطوم برفقة الأمين العام للحركة إسماعيل خميس جلاب على متن طائرة إثيوبية.

وكان عرمان قال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في فبراير الماضي إن البشير "ميت سياسيا".

واستشرف عرمان نجاح الحراك السوداني في عزل البشير، إذ قال في الحوار: "أنا على يقين من قدرة الشعب السوداني على تغيير النظام، وستظهر قوى اجتماعية جديدة في المشهد السياسي. أعتقد أن قصة البشير قد انتهت".