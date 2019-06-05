توقعات بتنظيم احتجاجات في أيرلندا بسبب زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة

دبلن- (د ب أ):

تجمع المتظاهرون، اليوم الأربعاء، في مطار شانون بغربى أيرلندا، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عصر اليوم، بعد زيارته إلى بريطانيا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، بالرئيس الأمريكي في الساعة 0430 بعد عصر اليوم (1530 بتوقيت جرينتش) في شانون، حيث أقيم مخيم للاحتجاج بالقرب من المطار خلال فترة الزيارة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا قصيرا مع رئيس الوزراء الايرلندي في المطار، حيث يشتمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، والهجرة، الدعم الأمريكي لأيرلندا الشمالية، والتجارة.

وقال نائب البرلمان العمالي، جان أوسوليفان، إن ممثلي الشعب عليهم واجب للاحتجاج على زيارة ترامب.

ومن المقرر أن يكون الاحتجاج الرئيسي في شانون ، في الساعة السادسة مساء، حيث من المتوقع أن تكون مجموعة "شانون ووتش" المناهضة للحرب، وجماعة "إكستنشن ريبليون" المعنية بأزمة المناخ، من بين المشاركين في الاحتجاجات.