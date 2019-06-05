موسكو: عودة أكثر من ألفي لاجئ سوري إلى بلدهم خلال 24 ساعة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا أن 2031 لاجئاً عادوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى الأراضي السورية، منهم 312 شخصا عادوا من لبنان عبر معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، و1719 لاجئاً عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم، الأربعاء، أنه لم يعد أي نازح، خلال 24 ساعة، إلى مناطق الإقامة الدائمة داخل سوريا، مضيفا أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قام، خلال 24 ساعة، بتطهير 2.9 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.