  • عاجل:الداخلية: استشهاد ضابط و7 أفراد في هجوم إرهابي على كمين بالعريش

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    تقرير: تراجع عدد الهجمات ضد المسلمين خلال الربع الأول من 2019

    10:14 ص الأربعاء 05 يونيو 2019
    تقرير: تراجع عدد الهجمات ضد المسلمين خلال الربع الأول من 2019

    المسلمين في المانيا

    برلين- (د ب أ):

    كشف تقرير صحفي أن عدد الهجمات المعادية للإسلام في ألمانيا تراجع بشكل واضح خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.

    وجاء في تقرير صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن السلطات سجلت 132 هجوما ضد مسلمين ومساجد خلال الفترة بين شهري يناير ومارس عام 2019- ويقل هذا العدد عما تم تسجيله خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 والذي بلغ آنذاك 196 هجوما.

    وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى رد وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض.

    يذكر أن الربع الأول من عام 2017 شهد 221 هجوما.

    ولكن الحكومة الاتحادية أشارت إلى أنه من الممكن أن ترتفع الأعداد النهائية بسبب البلاغات المتأخرة عن الهجمات، بحسب التقرير الصحفي.

    ويندرج ضمن الحوادث مثلا التحريض وكذلك إحداث تلفيات مادية وسب المسلمين وإهانتهم والتعدي على ممتلكات الغير والكتابة على الجدران.

    يشار إلى أن عدد المصابين إثر مثل هذه الهجمات بلغ أربعة أشخاص خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، فيما بلغ 17 مصابا خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

    جدير بالذكر أن عدد الجرائم المعادية للإسلام يتراجع بالفعل منذ فترة طويلة؛ فبينما تم تسجيل 950 هجوما على مسلمين ومؤسسات إسلامية على مدار عام 2017، تراجعت مثل هذه الجرائم إلى 824 هجوما في عام 2018.

    يذكر أنه في الأعوام السابقة لذلك لم يكن يتم تسجيل هجمات معادية للإسلام بشكل منفصل، ومن ثمّ ليس هناك أعداد للمقارنة.

    برلين الهجمات ضد المسلمين الإسلام

    الخبر التالى:

    مسؤولون أمريكيون ومكسيكيون يلتقون اليوم في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان