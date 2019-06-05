الزعيم الشيعي عمار الحكيم: لسنا حياديين تجاه الحصار الأمريكي ضد الشعب الايراني

بغداد- (د ب أ):

أعلن الزعيم الشيعي عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم الاربعاء، عدم الحيادية تجاه سياسة الحصار الذى تفرضه الادارة الأمريكية ضد الشعب الايراني.

وقال الحكيم أمام المئات من أتباعه خلال خطبة صلاة العيد: "نقولها بوضوح لسنا حياديين تجاه سياسات الحصار والتجويع التى يتعرض لها الشعب الايراني المسلم والشقيق بعقوبات آحادية مستنكرة".

وأضاف: "أشرنا سابقا بأن العراق يقع في قلب الصراع الأمريكي الإيراني لما يمتاز به من موقع جيوسياسي فاعل ومؤثر وما يحمله من إرث تاريخي يحتم عليه دورا رياديا في مواجهة الازمات التي تعصف بالمنطقة، من خلال الانطلاق من سياسة وطنية مستقلة قائمة على المصالح العليا للعراق".

وشدد الحكيم على أن "العراق سيد نفسه ولا يمكن أن يكون تحت ظل المواقف التابعة أو الموجهة، لنا مصالحنا وأمننا الوطني، كما لغيرنا مصالحه وأمنه الوطني الخاص، وليس بالضرورة أن تكون تلك المصالح متقاطعة، بل يمكن أن تكون متبادلة ومتشابكة ما دام الهدف نابعا من استقرار المنطقة وحفظ أمنها وسلامة شعوبها".

وقال الحكيم: "لا يمكن الاستمرار بسياسة الحروب والنزاع والصراع في منطقتنا وقد عانينا كثيرا ودفعنا ثمنا باهظا من الحروب الطويلة والحصار الاقتصادي المقيت وسياسات الغزو والاحتلال، وآخرها مآسي الارهاب والتطرف الممول والمنظم الذي استهدف قرانا ومدننا الامنة".

وأكد الزعيم الشيعي: "نحن في العراق نعرف أكثر من أي بلد آخر ماذا يعني حصار الشعوب بعد المرارة التي تحملها شعبنا في تسعينيات القرن الماضي، وعلينا توحيد بوصلة القرار العراقي الداخلي وفق الثوابت الوطنية للدولة، فلا يمكن مواجهة التحديات الخارجية والداخلية مع اختلاف التشخيص والمعالجة لدى الطبقة السياسية".

ودعا إلى "عدم السماح مطلقا لأي تصرفات غير مسؤولة أو غير منضبطة في الساحة المحلية تخرج عن هذا السياق، فتوحيد البيت الداخلي يعتبر أولوية وطنية وهو مقدمة أساسية لإنجاح مسار السياسة الخارجية المعتدلة للعراق والحفاظ على المنجز السياسي المتحقق على الصعيد الإقليمي والدولي في الانفتاح والتواصل مع الجميع".

وحذر الحكيم "من الانجرار إلى سياسات غير حكيمة قد تعرض العراق إلى عزلة دولية وحينها نكون قد رجعنا الى المربع الأول الذي ابتدأنا منه فلا يمكن أن نكون طرفا في أي محور تصادم، كما لا يمكن أن نقف متفرجين في الوقت ذاته حينما يتعلق الامر بمصالح العراق وامنه القومي".