البرلمان التايلاندي يختار رئيسا للوزراء اليوم

بانكوك- (د ب أ):

يستعد البرلمان التايلاندي للتصويت على اختيار رئيس للوزراء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب المنتخب ومجلس الشيوخ المعين في جلسة مشتركة الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) لأول مرة منذ الانتخابات العامة التي أجريت في 24 آذار/مارس، وهي أول انتخابات منذ انقلاب 2014.

وبعد خمسة أعوام تحت الحكم العسكري، أتيحت الفرصة للتايلانديين لاختيار ممثليهم ، لكن من المتوقع إلى حد كبير أن يظل رئيس المجلس العسكري، برايوت تشان أوتشا، في السلطة بفضل مجلس الشيوخ الذي اختار النظام أعضاءه وصدق عليهم الملك.

وسيحتاج أي مرشح لرئاسة الوزراء الحصول على 376 صوتا على الأقل ليفوز بالمنصب، أو أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 750 عضوا.

وأمن المعسكر المؤيد للجيش بالفعل 150 صوتا مؤكدا في مجلس النواب، مع توقع المزيد، وإلى جانب 250 صوتا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح برايوت، فإن فوز الجنرال المتقاعد بات في حكم المؤكد.