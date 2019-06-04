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    إيران: نأمل أن تؤدي زيارة آبي لطهران لخفض التوتر في المنطقة

    11:48 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    إيران: نأمل أن تؤدي زيارة آبي لطهران لخفض التوتر في المنطقة

    رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

    طهران (د ب أ)

    أعرب مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، عن امله فى أن تؤدي زيارة رئيس وزراء اليابان المرتقبة إلى طهران لخفض التوترات في المنطقة.

    وفي تصريح أدلى به لهيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية "ان اتش كيه" اليابانية ، رجح عراقجي ان تكون اليابان قادرة على إفهام الامريكيين بالظروف الراهنة.

    وأضاف عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) اليوم الثلاثاء، أن آبي سيلتقي خلال الاسبوع القادم عددا من كبار المسؤولين الايرانيين وفي مقدمهم قائد الثورة الاسلامية على خامنئي.

    يذكر أن رئيس وزراء اليابان سيقوم زيارة الى ايران خلال الفترة من 12 الى 14 يونيو الجاري.

    وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة عقب قيام الأخيرة بتشديد العقوبات، التي شملت صادرات النفط لطهران.

    شينزو آبي اليابان إيران طهران على خامنئي
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