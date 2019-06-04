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    ترامب يجتمع مع زعيم حزب "بريكست" الجديد

    09:03 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    ترامب يجتمع مع زعيم حزب "بريكست" الجديد

    الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب

    لندن (د ب أ)

    اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نايجل فاراج، زعيم حزب بريكست الجديد، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها ترامب حاليا للعاصمة البريطانية لندن.

    وكتب فاراج على تويتر اليوم الثلاثاء عن اللقاء: "لقاء جيد مع الرئيس ترامب الذي يؤمن فعلا بالبريكست كما أن الرحلة إلى لندن أعجبته".

    وكان ترامب وفاراج التقيا في منزل السفير الأمريكي في لندن.

    وكانت انتخابات برلمان أوروبا في الأسبوع الماضي، أسفرت عن فوز حزب بريكست بأعلى نسبة تأييد ليكون أكبر قوة سياسية في بريطانيا.

    وحسب وكالة أنباء (برس اسوسييشن) البريطانية ، فقد أجرى ترامب اتصالا هاتفيا استمر لمدة 20 دقيقة مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون.

    ويُعْتَقَد أن ترامب اتفق على إجراء محادثات قصيرة مع وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت، ويعد السياسيون الثلاثة (جونسون وجوف وهانت) المرشحين الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء.

    يذكر أن ماي تعتزم التخلي عن منصبها كرئيسة لحزب المحافظين يوم الجمعة المقبل بعد فترة قصيرة من انتهاء زيارة ترامب وستظل ماي في منصبها كرئيسة للحكومة حتى نهاية يوليو المقبل.

    وكان ترامب أعرب مؤخرا عن دعمه لجونسون لخلافة ماي ونصح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لو لزم الأمر، وهو ما يعد مخالفة للتقاليد الدبلوماسية الأساسية.

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