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    القوات الخاصة الأفغانية تحرر 9 رهائن من أحد سجون طالبان

    08:36 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    القوات الخاصة الأفغانية تحرر 9 رهائن من أحد سجون طالبان

    القوات الخاصة الأفغانية

    كابول (أ ش أ)

    تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من تحرير 9 رهائن من أحد السجون التابعة لطالبان، وذلك في عملية نفذتها في ولاية غور شمال غرب أفغانستان.

    وذكرت القوات الخاصة -في بيان نقلته وكالة خامة برس الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن القوات اقتحمت سجنًا تابعًا لطالبان في منطقة باسباند بالولاية.

    وأضاف البيان أن القوات الخاصة تمكنت من تحرير تسع رهائن خلال نفس العملية.

    وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ذلك في وقت تدهور فيه الوضع الأمني في بعض مناطق ولاية غور خلال الأشهر الأخيرة.

    وتنشط عناصر طالبان في المناطق النائية والمضربة بالولاية وغالبا ما تنفذ أنشطتها فيها.

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    القوات الخاصة الأفغانية حركة طالبان أفغانستان

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