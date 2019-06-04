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    الأردن يدين الهجوم الإرهابي بمدينة طرابلس اللبنانية

    07:27 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    الأردن يدين الهجوم الإرهابي بمدينة طرابلس اللبنانية

    وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

    عمان (أ ش أ)

    أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في مدينة طرابلس بلبنان، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، وأدى إلى استشهاد عناصر من الجيش وقوى الأمن وسقوط عدد من الجرحى.

    وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تضامن الأردن مع حكومة وشعب لبنان في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار لبنان، معربا عن تعازيه للضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

    وأكد موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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    وزارة الخارجية الأردنية هجوم طرابلس لبنان الإرهاب

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