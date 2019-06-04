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    ترامب يعلن أنه رفض مقابلة زعيم المعارضة البريطانية

    05:03 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    ترامب يعلن أنه رفض مقابلة زعيم المعارضة البريطانية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    لندن- (د ب أ):

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فى لندن أنه رفض عقد لقاء مع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين.

    وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب في لندن اليوم الثلاثاء إن كوربين "قوة سلبية".

    يذكر أن ترامب يقوم حاليا بزيارة للعاصمة البريطانية تستغرق ثلاثة أيام.

    تجدر الإشارة إلى أن كوربين كان قد رفض دعوة لحضور مأدبة طعام في قصر باكنجهام أمس احتجاجا على زيارة ترامب.

    وكان كوربين ألقى كلمة اليوم في مظاهرة مناوئة لترامب في لندن، أعرب خلالها عن تعارض مواقفه السياسية مع مواقف ترامب في قضايا الهجرة وحماية المناخ.

    وحذر كوربين من خصخصة النظام الوطني للخدمات الصحية للبريطانيين في إطار التحضير لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة مع أمريكا، وقال وسط الحشد المحتفي به:" سنحارب حتى آخر نفس من أجل مبدأ نظام الصحة الذي يعتبر حقا إنسانيا مفتوحا لكل فرد يحتاج إليه".

    ترامب حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين تيريزا ماي

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