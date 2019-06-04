العثور على جثة أخرى في قبرص ضمن ضحايا قاتل محترف

أثينا- (د ب أ):

اكتشفت الشرطة جثة أخرى في إطار البحث عن ضحايا سفاح في جزيرة قبرص الواقعة في البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم الشرطة للتلفزيون الحكومي القبرصي ( آر أى كيه ) إن الغواصين عثروا على الجثة اليوم الثلاثاء في حقيبة تم إغراقها في بركة .

وأضاف المتحدث أنه بكل الشواهد فإنها جثة امرأة من الفلبين، لكن لا يزال يتعين تأكيد ذلك من قبل الطب الشرعي.

وفي سلسلة غير مسبوقة من جرائم القتل في قبرص، ارتفع عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم حتى الآن إلى ستة أشخاص. واستمر البحث عن جثة سابعة اليوم الثلاثاء.

واعترف الشخص الذي يزعم بأنه الجانى ، وهو ضابط برتبة نقيب في الحرس الوطني القبرصي عمره 35 عاما، حتى الآن بسبع جرائم قتل، وفقا للشرطة.

ويعتقد أن الضحايا –وهم خمس نساء وطفلان- جاءوا من آسيا ورومانيا. وكانت النساء تعملن خادمات منازل في قبرص.

وحتى الآن، عثرت الشرطة على جثث في منجم خام مهجور وفي بركة المحاجر.