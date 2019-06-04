السودان:انقسام ديني بنكهة السياسة..المعارضة تصلي العيد والحكومة صائمة (فيديو وصور)

كتبت- رنا أسامة:

يبدو أن الانقسام بين المجلس العسكري الحاكِم وقِوى المُعارضة بالسودان لم يعُد قاصرًا على النقاط الخلافية السياسية فقط، لكنه امتد ليطال الشعائر الدينية أيضًا مع انقسام الجانبين حول موعد عيد الفطر هذا العام؛ ليحِلّ في توقيتين مُختلفين لأول مرة في تاريخ السودانيين الحديث.

فقد، أعلن مُجمّع الفقه الإسلامي في السودان أن اليوم الثلاثاء هو المُتمّم لشهر رمضان، وأن غدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة. وقال الأمين العام للمُجمّع، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، أنه ثبُت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المُتفّقة مع الحساب الفلكي، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكوّنات قِوى الحرية والتغيير (المعارضة)، إلى الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، استنادًا إلى الحسابات الفلكية.

وغرّد تجمّع المهنيين السودانيين على حسابه الرسمي عبر تويتر: "إعلان يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال ١٤٤٠ هجرية الموافق ٤ يونيو ٢٠١٩"، موضحًا أن صلاة العيد سيتبعها صلاة الغائب على أرواح قتلى فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني الذي جرى صباح أمس الاثنين وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.

إعلام تجمع المهنيين السودانيين



إعلان يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال ١٤٤٠ هجرية الموافق ٤ يونيو ٢٠١٩



دعوة للحشد والصلاة

عيد شهيد



شعبنا الأبي؛

أبى المجلس العسكري الانقلابي المجرم وجهاز أمنه وكتائب ظله ومليشيات جنجويده إلا أن#مجزره_القياده_العامه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 3, 2019

الأمر الذي استنكره مُغرّدون سودانيون. وتحت هاشتاج "#عيد_شهيد"، كتب أحدهم: "لأول مرة في تاريخ السودان.. نص الشعب صايم والنص التاني عيد!! حتى في المناسبات الدينية الشعب اتجزأ واتشتت..."

وبينما دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى أداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس، نشر مُغرّدون صور لشعائر صلاة العيد.

ونشرت مُغرّدة أخرى صورة بعبارة كُتِبت على الأسفلت بأحد الشوارع: "عيد سعيد حميدتي بليد"

نختم الثريد بي صورة كتابة في الارض " عيد سعيد حميدتي بليد " pic.twitter.com/aTf6EpnZKl — Puntastic (@Aseeldyab) June 4, 2019

وقال مغردون سودانيون إن قوات الأمن منعت مواطنين من صلاة العيد، وهاجمت تجمعاتهم لتفرقتهم.

وكان مُغرّدون ذكروا أن بعض المساجد في السودان أعلنت ليلة الثلاثاء أن اليوم أول أيام العيد، ومنها مساجد الختمية ببحري، والسنوسي بالخرطوم 2، والراشدين.