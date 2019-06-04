الشرطة النيبالية تلقى القبض على " عراف" لنشره شائعات بشأن قرب وقوع زلزال

كاتمندو- (د ب ا):

ألقت الشرطة النيبالية اليوم الثلاثاء القبض على رجل يقوم بنشر شائعات تفيد بان زلزالا قويا سوف يضرب البلاد خلال أسابيع، مما أشاع الخوف بين المواطنين، وذلك وفقا لما قاله متحدث باسم الشرطة.

وقال هوبيندرا بوجاتي المتحدث باسم شرطة كاتمندو إن العراف، 26 عاما، كان يقوم بحوارات مع مواقع إخبارية على شبكة الانترنت وقنوات على موقع اليوتيوب، زاعما أن البلاد سوف تتعرض لزلزال قوي بحلول نهاية الشهر النيبالي جيث ( 15 يونيو الجاري).

وأضاف" هذه الشائعات أصابت المواطنين بالخوف" مضيفا أنه في حال إدانته سوف يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة تقدر بـ 100 ألف روبية نيبالية (902 دولار) أو كلاهما.

وكانت نيبال قد تعرضت لزلزال مدمر عام 2015، أسفر عن مقتل أكثر من 9000 شخص.

وجرى إلقاء القبض على العراف في مكتبه بالعاصمة كاتمندو.