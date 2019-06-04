الإمارات: إخلاء أكبر مركز تجاري بأبوظبي بعد إنذار في أول أيام العيد

القاهرة – مصراوي:



أخلت السلطات الإماراتية بشكل مؤقت أحد أكبر المراكز التجارية في إمارة أبو ظبي الإماراتية بعد انطلاق إنذار صباح اليوم.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في حسابه على "تويتر": حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول، تم إخلاؤه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن.. نأسف لأي إزعاج وكل عام وأنتم بخير".

المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين في #ياس_مول تم إخلاؤه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/QrVdZOM1ym — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 4, 2019





ونشرت إدارة "ياس مول" الرسالة نفسها على صفحته الرسمية على فيسبوك.