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    الإمارات: إخلاء أكبر مركز تجاري بأبوظبي بعد إنذار في أول أيام العيد

    01:48 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    الإمارات: إخلاء أكبر مركز تجاري بأبوظبي بعد إنذار في أول أيام العيد

    ياس مول بأبوظبي

    القاهرة – مصراوي:

    أخلت السلطات الإماراتية بشكل مؤقت أحد أكبر المراكز التجارية في إمارة أبو ظبي الإماراتية بعد انطلاق إنذار صباح اليوم.
    وبحسب موقع الإمارات اليوم، قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في حسابه على "تويتر": حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول، تم إخلاؤه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن.. نأسف لأي إزعاج وكل عام وأنتم بخير".



    ونشرت إدارة "ياس مول" الرسالة نفسها على صفحته الرسمية على فيسبوك.

    اخلاء مول تجاري ياس مول ابوظبي الإمارات
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