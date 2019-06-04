  • عاجل:"غم عليهم".. سببان وراء فشل لجان الإفتاء في رصد هلال العيد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    "نصوم ولا نفطر".. ارتباك على "طائرة الفجر" من أبوظبي للقاهرة بسبب العيد

    01:36 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    "نصوم ولا نفطر".. ارتباك على "طائرة الفجر" من أبوظبي للقاهرة بسبب العيد

    طيران الإمارات

    القاهرة – مصراوي:

    شهدت رحلة طيران متجهة من أبوظبي إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الارتباك بين الركاب، في ظل تباين موعد عيد الفطر بين الإمارات ومصر.

    واحتفلت الإمارات بعيد الفطر، اليوم، إلى جانب السعودية والبحرين والكويت واليمن وقطر والجزائر. فيما أعلنت دار الإفتاء في مصر تعذر رؤية هلال شهر شوال، الاثنين، مشيرة إلى أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

    وبحسب سكاي نيوز عربية: كان السؤال الأهم على متن الطائرة هو "هل نفطر مع الإمارات أم نصوم مع مصر؟"

    ونقلت الشبكة الإخبارية الإماراتية عن مصادر لم تسمها قولها إن رحلة طيران الاتحاد المتجهة من أبوظبي إلى القاهرة في الساعة 2.45 من صباح الثلاثاء، التي وصلت القاهرة في الساعة 4.30، بعد أذان الفجر، شهدت تساؤلات من قبل الركاب بشأن الإفطار والصيام.

    وبينما رأى البعض أن العبرة بجهة السفر وفضلوا استكمال اليوم صياما، لجأ آخرون إلى رخصة السفر وأفطروا، كما أنهم اعتبروا أن تحركهم من الإمارات بعد منتصف الليل يعني أنهم باتوا في أول أيام شوال فعليا.

    طيران الامارات أبوظبي القاهرة عيد الفطر الإمارات

    الخبر التالى:

    تشبيه دوتيريتي المثلية بالمرض يثير غضبا في الفيليبين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان