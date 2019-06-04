أبو الغيط يؤكد ضرورة التصدي لأية مساع تستهدف أمن واستقرار لبنان

القاهرة- (د ب أ):

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أهمية تكاتف كافة أبناء الشعب اللبناني للتصدي لأية مساع تستهدف النيل من أمن واستقرار لبنان وتكدير السلم الأهلي.

جاء ذلك خلال إدانة الهجوم الذي وقع مساء أمس الاثنين في طرابلس بلبنان ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي.

وأكد المتحدث ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، تضامن الجامعة العربية مع لبنان في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وقتل أربعة عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في هجمات بمدينة طرابلس نفذها شخص يدعى عبد الرحمن مبسوط الذي لقي حتفه إثر تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.