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    الرئيس الموريتاني يدعو إلى انتخابات مسؤولة وديمقراطية

    12:18 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    الرئيس الموريتاني يدعو إلى انتخابات مسؤولة وديمقراطية

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

    نواكشوط- (د ب أ):

    دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى انتخابات مسؤولة يبرهن من خلالها الموريتانيون على نضجهم وحسهم الوطني والديمقراطي.

    وقال ولد عبد العزيز ، في خطاب بثه التلفزيون اليوم بمناسبة عيد الفطر :"يتوجب علينا استصحاب قيم الاخاء والتسامح والصبر واستحضارها ضابطا لتعاطينا مع الشأن العام، خاصة أننا سندخل، بعد أيام قليلة، الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، التي تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ بلدنا، مكرسة رسوخ نظامنا الديمقراطي".

    وأضاف :" إنني أدعوكم إلى أن تجعلوا من هذه الاستحقاقات، فرصة للبرهنة، من جديد، على حسكم الوطني والديمقراطي، ونضجكم الفكري والسياسي، وأن تخوضوها تنافسا مسؤولا، في جو من التسامح والإخاء، بعيدا عن التشنج، وخطابات التعصب، والتفرقة."

    وتستعد موريتانيا لخوض انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز ، ويتنافس فيها ستة مرشحين من بينهم محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة وسيد محمد ولد بوبكر مرشح حزب تواصل الاسلامي المعارض ، ومحمد ولد مولود مرشح تحالف معارض ، وبيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي المعارض.

    محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني انتخابات موريتانيا

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