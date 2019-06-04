وزيرة الداخلية اللبنانية : ما حدث في طرابلس حادث فردي

بيروت- (د ب أ):

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم الثلاثاء أن ما حصل في طرابلس بشمال البلاد "حادثة فرديّة وضعنا حداً لها ونتمنّى ألا تتكرّر".

وقالت الحسن ، في تصريحات بثتها الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية اليوم :"يجب أن تكون هناك جهوزيّة كاملة" ، مضيقة "أننا مهيأون ومستنفرون لأي حادث في المستقبل".

وأشارت الحسن إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

ولفتت الوكالة إلى وصول وزيرة الداخلية اللبنانية يرافقها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اليوم إلى طرابلس لتفقد مكان الحادثة الإرهابية التي وقعت أمس في الميناء .

ومن المقرر أن تترأس الحسن اجتماعا في سراي طرابلس يحضره محافظ الشمال وقادة الاجهزة الامنية والاطلاع منهم عما حصل بالأمس، والتدابير المتخذة لحماية المدينة وأهلها من الإرهاب واعطاء توجيهاتها للمرحلة المقبلة.

بدوره، قال اللواء عثمان: "منفذ العمليات كان في حالة نفسية غير مستقرة وما حصل هو حادث فردي وعمل ارهابي أليم ونحن في جهوزية كاملة".

وقتل عنصران من الجيش إلى جانب عنصر ثالث من قوى الأمن الداخلي في هجمات بمدينة طرابلس نفذها شخص يدعى عبد الرحمن مبسوط الذي لقي حتفه إثر تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.