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وفاة زوجة رئيس إسرائيل عن عمر يناهز 73 عاما

10:40 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
وفاة زوجة رئيس إسرائيل عن عمر يناهز 73 عاما

نحاما ريفلين وزوجها رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين

تل أبيب- (د ب أ):

أُعلن في إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء وفاة نحاما ريفلين زوجة رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين عن عمر يناهز 73 عاما.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنها توفيت في مستشفى "بيلينسون" في "بيتاح تيكفا".

وتعاني ريفلين منذ سنوات من تليف رئوي. وخضعت قبل ثلاثة أشهر لعملية زراعة رئة، وتدهورت حالتها الصحية ومكثت للعلاج في المستشفى.

وجاء في بيان للمستشفى :"للأسف الشديد لم تنجح كل محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها في مرحلة إعادة التأهيل بعد عملية زراعة الرئة".

وتزوجت نحاما ريفلين زوجها عام 1971. وله منها ثلاثة أبناء.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ريفلين، وقال :"صلينا جميعا لشفائها خلال الآونة الأخيرة حين كافحت بشجاعة على حياتها. نتقدم بالتعازي من صميم قلبنا إلى رئيس الدولة وأفراد أسرته".

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