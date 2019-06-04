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إصابة انتحاري حاول تفجير نفسه خارج مركز للشرطة في إندونيسيا

09:48 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
إصابة انتحاري حاول تفجير نفسه خارج مركز للشرطة في إندونيسيا

شرطة إندونيسيا

جاكرتا - (أ ش أ):

أصيب شخص في إندونيسيا بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، عندما حاول تفجير نفسه خارج مركز للشرطة بمقاطعة (جاوة الوسطى).

وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية أن هذا المشتبه به كان انتحاريًا يحاول تفجير نفسه، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في البطن ويده اليمنى.

وأضافت أنه سيتم التحقيق مع هذا المشتبه به ومعرفة الدوافع وراء محاولته تنفيذ هذا الهجوم الانتحاري عندما يتعافى بشكل كامل، موضحة أنه متأثر بشدة بأيديولوجية تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقامت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية، بتفتيش منزل الانتحاري في كرناجان بمدينة سوكوهارجو وسط جافا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

واحتجزت شرطة مكافحة الإرهاب المئات من المتشددين المشتبه فيهم بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي استهدفت عدة كنائس ومراكز شرطة في مدينة (سورابايا) والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا العام الماضي.

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