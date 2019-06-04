الإعلام الأمني العراقي: مقتل 4 عناصر أمن في إطلاق نار شمال بغداد

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن 4 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار ببلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثًا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخمسين في قضاء الطارمية".

وتابعت: "خلال عملية الإخلاء جري إطلاق نار من أحد البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، أسفر الحادث عن استشهاد 4 مقاتلين وإصابة 4 آخرين".

وأصدرت خلية الإعلام بيانًا ثانيًا قالت فيه إن "قواتنا البطلة تمكنت من قتل 3 إرهابيين من الذين أقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك (في الطارمية)، وما زالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".