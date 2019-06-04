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    العسكري السوداني: إيقاف التفاوض مع "الحرية والتغيير" وانتخابات خلال 9 أشهر

    02:12 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
    العسكري السوداني: إيقاف التفاوض مع "الحرية والتغيير" وانتخابات خلال 9 أشهر

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    القاهرة - مصراوي:

    قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه قرر يأسف لما صاحب عملية تنظيف شارع النيل من أحداث، مشيرًا إلى علمه بأنه ليس هناك أغلى من فقدان الأرواح.

    وتابع البرهان، في كلمة متلفزة، أن القوات المسلحة والدعم السريع مسؤولين عن أمن وحماية الوطن.

    وتابع البرهان، أن السبيل الوحيد لحكم السودان هو عن طريق صندوق الانتخابات.

    وأكد البرهان، أن اكتساب الشرعية والتفويض لا يأتيان إلا عن طريق صندوق الانتخابات، داعيًا لإجراء انتخابات في فترة لا تتجاوز 9 أشهر تتم بإشراف دولي وأممي.

    وطالب المجلس العسكري بتشكيل حكومة تسيير مهام، تتولى محاسبة واجتثاث رموز النظام السابق.

    وأشار البرهان إلى إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وإلغاء الاتفاق معها، مشيرًا إلى أن الجيش لن يقف عقبة أمام التغيير.

    ووعد البرهان بالتحقيق في الأحداث المؤسفة التي شهدها اليوم، مؤكدًا عهده بتسليم مقاليد الحكم لمن يرتضيه الشعب.

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