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    مقتل جندي لبناني وإصابة آخرين بإطلاق نار في سراي طرابلس

    12:10 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
    مقتل جندي لبناني وإصابة آخرين بإطلاق نار في سراي طرابلس

    الجيش اللبناني

    القاهرة - مصراوي:

    أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مقتل جندي وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار تمت بسراي طرابلس.

    وقالت الوكالة، عبر موقعها الرسمي، نقلًا عن بيان للجيش اللبناني، إن أحد الأشخاص ويدعى عبد الرحمن مبسوط، أطلق النار باتجاه فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بالإضافة إلى عربة عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح.

    وتابع البيان، أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار لتوقيفه.

    الجيش اللبناني لبنان سراي طرابلس إطلاق نار

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