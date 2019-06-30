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    الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في مطار معيتقية

    08:17 م الأحد 30 يونيو 2019
    الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في مطار معيتقية

    الجيش الليبي

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت القوات الجوية الليبي، التابعة للديش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر، تديمر طائرة تركية مسيرة "بدون طيار" في مطار معيتيقى.

    وكتب المسماري على "فيس بوك"، أن " القوات الجوية الليبية تدمر طائرة تركية مسيرة (بدون طيار) في مطار امعيتيقة.

    وكان المسماري، اعلن أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وأنها تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

    وقال المسماري، في تصريحات صحفية نقلتها ، إن الجيش الليبي ليس له علم باعتقال أي أتراك بعد، وأنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.

    وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت أن البلاد تتوقع إطلاق سراح مواطنيها في ليبيا، وإلا سيصبح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هدفًا مشروعًا للقوات التركية.

    الجيش الليبي القوات الجوية الليبي تركيا مطار معيتقية أسقاط طائرة

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