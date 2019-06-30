تركيا: الجيش الليبي سيصبح هدفًا مشروعًا لنا إذا لم يطلق سراح المحتجزين

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تتوقع إطلاق سراح مواطنيها في ليبيا، وإلا سيصبح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هدفًا مشروعًا للقوات التركية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش الليبي يحتجز 6 مواطنين أتراك، بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي مطاردة من يحمل الجنسية التركية، لتدخل أنقرة لصالح حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.

وكانت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا، أعلنت اليوم الأحد، القبض على شخصين يحملان الجنسية التركية.

وأصدر مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بإفقال المحال التجارية التي يديرها أصحاب الجنسية التركية وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص،بحسب مقع بوابة الوسط الإخباري الليبي.

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إن "ذلك جاء تنفيذًا للأوامر الصادرة عن القيادة العامة، ردًا على ما تقوم به الحكومة التركية بدعم الميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا".