مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار ضد موكب وزير لبناني

القاهرة - مصراوي:

قتل شخص وأصيب 3 آخرين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الأحد، في إطلاق نار بين قبر شمون والبساتين في منطقة رشيد زين الدين بلبنان بمحافظة جبل لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة، نقلًا عن مراسلها، إنه خلال محاولة موكب الغريب المرور من قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمول والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، وقع احتكاك ثم إطلاق نار، أدى إلى إصابة ثلاثة من مرافقي الغريب.

وقد نقل اثنان من المصابين إلى مستشفى الشحار الحكومي في قبر شمون، ووصفت حالتيهما بالحرجة، وما لبث أن توفي أحدهما متأثرًا باصابته، ونقل الآخران إلى مستشفى الرسول الأعظم، وقلب يسوع.