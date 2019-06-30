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    المجلس العسكري السوداني: لم نقتل المحتجين وسنواجه محاولات الوقيعة

    05:41 م الأحد 30 يونيو 2019
    المجلس العسكري السوداني: لم نقتل المحتجين وسنواجه محاولات الوقيعة

    نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد

    الخرطوم - (أ ش أ)

    نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، ضلوع قوات الأمن في قتل المحتجين ..متعهدا باعتقال كل من يقف وراء محاولات الوقيعة بين المجلس والقوى السياسية وتقديمهم إلى المحاكمة.

    وقال دقلو - أمام حشد جماهيري في الخرطوم اليوم الأحد - "المجلس العسكري سيحمي المتظاهرين لكنه لا يأمن جانب المندسين"..متهما "مندسين" بالسعي لتغيير الوضع السياسي في السودان.

    وأضاف "سنتحرك لمواجهة الموقف، ومهمتنا حماية الناس والثورة السلمية لكن لا نضمن المندسين"..مؤكدا حرص المجلس العسكري على التوصل إلى اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير.

    وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن أن المجلس العسكري اجتمع أمس مع قوى الحرية والتغيير لأول مرة منذ فض الاعتصام، فيما لم يؤكد أو ينفى أي طرف صحة ذلك.

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